La tour noire de la cathédrale de Meaux, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau
La tour noire de la cathédrale de Meaux, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
La tour noire de la cathédrale de Meaux Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
La tour Noire, clocher en pan de bois du XVe siècle, a longtemps été interprétée comme le signe visible d’un inachèvement, voire d’une imperfection dans la façade occidentale de la cathédrale Saint-Etienne de Meaux, au point de se trouver associée à une forme de « légende noire » de l’architecture gothique du monument. Les recherches récentes et le chantier de restauration exceptionnel qui vient de s’achever invitent aujourd’hui à réévaluer son intérêt technique, historique et patrimonial, et à en renouveler l’interprétation au regard d’une historiographie longtemps dépréciative.
Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Nicolas Thouvenin/Drac Ile-de-France
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