La Tour Philippe le Bon dans les étoiles Visite de la salle d’Astronomie en nocturne Tour Philippe le Bon Dijon

La Tour Philippe le Bon dans les étoiles Visite de la salle d’Astronomie en nocturne

Tour Philippe le Bon Place des Ducs de Bourgogne Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

2026-05-09 2026-07-08 2026-09-23

Décollons depuis la Tour Philippe le Bon (ça ressemble à une fusée non ?) pour un voyage à la fois dans l’espace et dans le temps.

C’est un rêve qui devient réalité observer les planètes dans une lunette ancienne depuis la terrasse de la Tour, comme quand elle était un observatoire au XVIIIe siècle, l’un des plus importants d’Europe.

Nous commençons la visite au coucher du Soleil (depuis la Terrasse !). Puis M. de Lalande, plus grand astronome français de l’époque, vous ramène dans la salle d’Astronomie pour vous expliquer son histoire (en costume). Et nous remontons sur la terrasse pour observer les cratères de la Lune et les planètes du moment, bien visibles même avec les lumières de la Ville. On pourra même vous apprendre à reconnaitre les constellations, avec des moyens plus modernes qu’au XVIIIè !

Une expérience magique et fascinante.

La visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant avec difficulté (316 marches).

Chaque personne doit être inscrite quel que soit son âge, les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits avec le tarif le plus faible disponible.

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Adultes et enfants en possession d’un billet. .

Tour Philippe le Bon Place des Ducs de Bourgogne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

