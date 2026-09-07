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LA TRACE DU SON – Collectif Maw Maw, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer

LA TRACE DU SON – Collectif Maw Maw, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Théâtre Monsigny
Adresse
Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit sur réservation

LA TRACE DU SON – Collectif Maw Maw Mercredi 18 novembre, 17h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T17:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:45:00+01:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:45:00+01:00

Le son, c’est de l’air en mouvement, on entend le son, mais on peut aussi le toucher et le voir. Expérimentons comment le son rebondit sur les surfaces qui nous entourent. L’occasion d’échanger également avec les enfants sur le langage humain et animal.
+ 3 ans

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Atelier Parent-Enfant autour du spectacle LE LANGUAGE DES OISEAUX

© Vincent Muteau

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