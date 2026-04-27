La traversée de l’espoir Veynes
La traversée de l’espoir Veynes samedi 9 mai 2026.
Veynes
La traversée de l’espoir
Veynes Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
9 mai 15h30 arrivée des coureurs à Veynes, départ 15h50 vers Savournon.
Nous recherchons des sportifs pour s’y joindre quelques kilomètres avant l’arrivée et franchir la ligne avec les coureurs. Rassemblons-nous pour sensibiliser autour du don d’organe!
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Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 43 74 00 latraverseedelespoir@protonmail.com
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English :
may 9 15:30: runners arrive in Veynes, departure 15:50 to Savournon.
We’re looking for athletes to join us a few kilometers before the finish and cross the line with the runners. Let’s get together to raise awareness of organ donation!
L’événement La traversée de l’espoir Veynes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Sources du Buëch
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