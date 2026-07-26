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La Trilogie de la guerre • Elina Kulikova, Dima Efremov Théâtre Paris – Villette PARIS

jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS

La Trilogie de la guerre • Elina Kulikova, Dima Efremov Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Théâtre Paris - Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Elina Kulikova et Dima Efremov explorent des questions politiques et intimes dans un spectacle extrêmement émouvant, déchirant parfois, et néanmoins porteur d’espoir, entre concert, récit et tableau vivant. Ils nous montrent comment la guerre fait bouleverse les vies et les corps. La musique, au cœur de chaque partie, se décline en trois genres : récital lyrique, chant folklorique, pop électro.

  • Jeudi 24 à 19h00 | Un Champ Brûlé – 50 min
  • Vendredi 25 à 20h00 | Un Endroit Perdu – 1h10
  • Samedi 26 à 18h00 | Une Nuit Blanche – 1h10
  • Dimanche 27 à 15h00 | Intégrale – 4h15 avec entractes
  • Mercredi 30 à 20h00 | Un Champ Brûlé – 50 min
  • Jeudi 1 à 19h00 | Un Endroit Perdu – 1h10
  • Vendredi 2 à 20h00 | Une Nuit Blanche – 1h10

Un manifeste de résistance contre l’impérialisme russe, qui tient autant de l’écriture documentaire que du concert, de la performance, du rituel, de la fête…
Du jeudi 24 septembre 2026 au vendredi 02 octobre 2026 :
dimanche
de 15h00 à 19h30
samedi
de 18h00 à 19h15
mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h15
jeudi
de 19h00 à 20h15
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:15:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:15:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:15:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T19:30:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:15:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:15:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:15:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/trilogie-de-la-guerre/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


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