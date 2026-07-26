La Trilogie de la guerre • Elina Kulikova, Dima Efremov Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Elina Kulikova et Dima Efremov explorent des questions politiques et intimes dans un spectacle extrêmement émouvant, déchirant parfois, et néanmoins porteur d’espoir, entre concert, récit et tableau vivant. Ils nous montrent comment la guerre fait bouleverse les vies et les corps. La musique, au cœur de chaque partie, se décline en trois genres : récital lyrique, chant folklorique, pop électro.

Jeudi 24 à 19h00 | Un Champ Brûlé – 50 min

Vendredi 25 à 20h00 | Un Endroit Perdu – 1h10

Samedi 26 à 18h00 | Une Nuit Blanche – 1h10

Dimanche 27 à 15h00 | Intégrale – 4h15 avec entractes

Mercredi 30 à 20h00 | Un Champ Brûlé – 50 min

Jeudi 1 à 19h00 | Un Endroit Perdu – 1h10

Vendredi 2 à 20h00 | Une Nuit Blanche – 1h10

Un manifeste de résistance contre l’impérialisme russe, qui tient autant de l’écriture documentaire que du concert, de la performance, du rituel, de la fête…

Du jeudi 24 septembre 2026 au vendredi 02 octobre 2026 :

dimanche

de 15h00 à 19h30

samedi

de 18h00 à 19h15

mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:15:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:15:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:15:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T19:30:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:15:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:15:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:15:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/trilogie-de-la-guerre/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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