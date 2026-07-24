Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

La Trinquerie

20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Venez vous détendre au frais, autour d’une boisson et d’une planche apéro, seul ou accompagné !

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20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 32 27 92 contact.lapartagerie@gmail.com

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English :

Come relax in the cool air with a drink and an appetizer platter—whether you’re alone or with friends!

L’événement La Trinquerie Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence