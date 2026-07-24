La Trinquerie Saint-Paul-Trois-Châteaux
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
La Trinquerie
20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Venez vous détendre au frais, autour d’une boisson et d’une planche apéro, seul ou accompagné !
.
20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 32 27 92 contact.lapartagerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come relax in the cool air with a drink and an appetizer platter—whether you’re alone or with friends!
L’événement La Trinquerie Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 30 juillet 2026
- Saint Paul en Folie Sébastien El Chato Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 31 juillet 2026
- Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 août 2026
- Ciné-toiles Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 août 2026
- Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 6 août 2026