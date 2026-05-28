UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

La troglo balade Loches

dimanche 4 octobre 2026 · Loches

La troglo balade Loches

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 rue Gonzague Saint-Bris
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Loches

La troglo balade

2 rue Gonzague Saint-Bris Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles.
Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles. 10  .

2 rue Gonzague Saint-Bris Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   mcfbouin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover troglodytic dwellings dug out by man over the centuries.

L’événement La troglo balade Loches a été mis à jour le 2026-05-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)