La tyrolienne des sapins Sentier Saint-Justin Barèges mercredi 8 juillet 2026.

Barèges

La tyrolienne des sapins

Sentier Saint-Justin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis.

6/12 ans (à partir du 15/07). .

Sentier Saint-Justin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Every Wednesday.

L’événement La tyrolienne des sapins Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65