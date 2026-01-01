La Vaclav Party : des jeux et de la grignotte, moussaillon ! Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Vous avez un goût prononcé pour les jeux de société, les jeux vidéo ou le jeu de rôle ? Rendez-vous les samedis 31 janvier, 28 mars et 30 mai de 18h à 22h pour partager un moment de jeux en toute convivialité.

Plusieurs tables de jeux de société et une sélection de jeux seront à votre disposition ! Vous pouvez aussi ramener et proposer les vôtres. La campagne de jeu de rôle se fera dans la limite des places disponibles. Une sélection de jeux vidéo vous sera proposée, mais libre à vous de piocher dans notre vaste fonds de Jeux vidéo à la bibliothèque Vaclav Havel !

Une soirée avec des jeux vidéo, des jeux de société et une campagne de jeu de rôle. N’hésitez pas à ramener des gourmandises à partager !

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 28 mars 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel



