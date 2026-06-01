La vague 100 % féminine au lac de Lourdes Lourdes dimanche 28 juin 2026.

Lourdes

La vague 100 % féminine

au lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin 2025 à partir de 14h, au Lac de Lourdes (sur inscription & gratuit) venez prendre part à une après-midi 100 % féminine, ouverte à toutes, pour s’initier aux sports de pagaie dans une ambiance bienveillante, conviviale et festive

• Kayak

• Stand Up Paddle (SUP)

• Dragon Boat avec les Dragons Ladies (sport santé)

• Kayak Polo

Des démonstrations assurées par des licenciées passionnées, du matériel mis à disposition (embarcations, pagaies, gilets), et surtout… aucune expérience requise. Juste l’envie de se lancer !

L’occasion aussi de rencontrer les 4 clubs du département — Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Lourdes et Argelès-Gazost — et pourquoi pas d’y adhérer ?!

CE QUE L’ON RETIENT

=> Entre femmes un espace bienveillant, sans jugement

=> Tous niveaux débutantes les bienvenues

=> Matériel fourni embarcations, pagaies et gilets mis à disposition

=> Cadre exceptionnel le Lac de Lourdes, en pleine nature pyrénéenne

=> Inscription gratuite mais obligatoire pour garantir la sécurité et les meilleures conditions d’accueil

=> Condition indispensable savoir nager

Pour des raisons de sécurité, la pratique des sports de pagaie nécessite de savoir nager. Des gilets de sécurité sont portés en permanence sur l’eau.

INSCRIPTION

→ Via le formulaire d’inscription https://forms.gle/8TPHwkvAEiKh9ujM6

→ Par email hautespyrenees@ffck.org (objet Vague )

On vous attend sur l’eau !

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au lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie hautespyrenees@ffck.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, June 28, 2025 from 2pm, at Lac de Lourdes (registration required & free of charge) come and take part in a 100% women’s afternoon, open to all, to learn about paddle sports in a friendly and festive atmosphere:

? Kayak

? Stand Up Paddle (SUP)

? Dragon Boat with Dragons Ladies (health sport)

? Kayak Polo

Demonstrations by enthusiastic members, equipment available (boats, paddles, vests), and above all? no experience required. Just the desire to get started!

It’s also an opportunity to meet the department’s 4 clubs? Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Lourdes and Argelès-Gazost? and why not join one of them?

HIGHLIGHTS

=> Women-to-women? a caring, non-judgmental space

=> All levels ? beginners welcome

=> Equipment provided? boats, paddles and life jackets available

=> Exceptional setting? Lac de Lourdes, in the heart of the Pyrenees

=> Free registration ? but compulsory to ensure safety and the best possible welcome conditions

=> Prerequisite: ability to swim

For safety reasons, paddle sports require the ability to swim. Safety vests are worn at all times on the water.

REGISTRATION

? Via the registration form: https://forms.gle/8TPHwkvAEiKh9ujM6

? By email: hautespyrenees@ffck.org (subject: Vague )

We look forward to seeing you on the water!

L’événement La vague 100 % féminine Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65