La Veilleuse, Cabaret holographique, une expérience artistique magique au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
lundi 3 mai 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Simple ampoule nue, montée sur pied, elle se prépare, dans la salle vide, à combattre les esprits qui ne manqueront pas d’apparaître : on l’appelle, en anglais, la ghost light, ou lampe aux fantômes. La Veilleuse, Cabaret holographique rend hommage à cet objet de l’ombre et sa lueur obstinée, symbole d’optimisme et d’énergie créatrice.
Dans
une caverne artistique, des artistes sont réuni·es sous leurs atours
fantomatiques dans une suite surréaliste, et profitent de leur
immatérialité – provisoire : Yael Naim, démultipliée, s’envole, la
danseuse Kaori Ito imprime la trace de ses mouvements dans l’espace, les
envoûtantes chanteuses de Birds on a wire disparaissent en fumée…
Comment faire ressentir une présence face à l’immatériel ? N’est-ce pas
le propre de la magie que de nous mettre en présence de l’invisible ?
« L’impression à la fois d’étrangeté et de nouveauté, de naissance d’une nouvelle forme de spectacle. Les premiers spectateurs du cinématographe avaient peut-être cette même sensation. » La Revue du Spectacle
« Un cabaret surréaliste, qui manipule nos croyances et notre perception de l’invisible. » Télérama
Distribution
Écriture, magie, mise en scène Valentine Losseau et Raphaël Navarro – Cie 14:20
Avec Birds
on a wire (Dom la Nena et Rosemary Standley), Lou Doillon, Laurence
Equilbey, Anas Séguin (baryton) et Chiara Skerath (soprano), Yann
Frisch, Kaori Ito, Yael Naim
La nuit, lorsque les théâtres ont été désertés par le public et les artistes, les équipes installent sur scène une veilleuse.
Du lundi 03 mai 2027 au mercredi 05 mai 2027 :
lundi, mardi, mercredi
de 20h00 à 20h20
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 19h50
lundi, mardi, mercredi
de 19h00 à 19h20
payant
Tarif unique 5€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-03T22:00:00+02:00
fin : 2027-05-05T23:20:00+02:00
Date(s) : 2027-05-03T19:00:00+02:00_2027-05-03T19:20:00+02:00;2027-05-03T19:30:00+02:00_2027-05-03T19:50:00+02:00;2027-05-03T20:00:00+02:00_2027-05-03T20:20:00+02:00;2027-05-04T19:00:00+02:00_2027-05-04T19:20:00+02:00;2027-05-04T19:30:00+02:00_2027-05-04T19:50:00+02:00;2027-05-04T20:00:00+02:00_2027-05-04T20:20:00+02:00;2027-05-05T19:00:00+02:00_2027-05-05T19:20:00+02:00;2027-05-05T19:30:00+02:00_2027-05-05T19:50:00+02:00;2027-05-05T20:00:00+02:00_2027-05-05T20:20:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/la-veilleuse/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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