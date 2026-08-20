La Verrerie D’Alès – Lancement de saison 2026/2027, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès
vendredi 18 septembre 2026 · La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie · Alès
Informations pratiques
La Verrerie D’Alès – Lancement de saison 2026/2027 Vendredi 18 septembre, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
0€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
En avant toute !
La nouvelle saison de la Verrerie débutera par une visite des travaux de la nouvelle salle d’entrainement, suivie d’une sortie de résidence en déambulation de la cie du Courcirkoui et leur nouvelle création LA FANFARE ACROBATIQUE. Vous pourrez ensuite découvrir la présentation de saison : accueils en résidences artistiques, actions culturelles, temps forts 25-26, focus Temps de Cirques qui se clôturera avec le traditionnel pot d’ouverture.
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RÉCAPITULATIF DE LA SOIRÉE :
18h • Visite des travaux de la Verrerie, Phase II
Gratuit & en accès libre
La Verrerie d’Alès
18h30 • RencontrO PlatO
LA FANFARE ACROBATIQUE • Cie du COURCIRKOUI
Gratuit & en accès libre
Déambulation dans le quartier de Rochebelle
19h30 • Présentation de saison
Gratuit & sur réservation (Billetterie à venir)
Auditorium du Pôle Culturel & Scientifique de Rochebelle
20h30 • Pot d’ouverture
Hall de la Verrerie
https://laverreriedales.fr/agenda/lancement-de-saison-26-27-agenda-10235/
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 45 02 »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/lancement-de-saison-26-27-agenda-10235/ »}]
Lancement de la saison culturelle 2026-2027 de la Verrerie D’Alès – Pôle National Cirque Occitanie
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