La Via Francigena, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Calais · Calais
Informations pratiques
La Via Francigena 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.
Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis (AMVPAC)
Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.
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