La Via Francigena, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais

Informations pratiques

La Via Francigena 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.

Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis (AMVPAC)

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.