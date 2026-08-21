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AGENDA · Calais

La Via Francigena, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Calais · Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de Calais
Adresse
Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

La Via Francigena 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.
Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis (AMVPAC)

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition consacrée à la Via Francigena. Calais est la ville de départ de la Via Francigena, route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome.

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