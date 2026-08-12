La Vie brute de Joy Sorman Les Correspondances 2026 Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque

Informations pratiques

Manosque

La Vie brute de Joy Sorman Les Correspondances 2026

Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Joy Sorman arpente les marges de notre société dans l’intention, non pas de les comprendre, mais de les constater et revendique ce dépaysement salutaire.

Proposition gratuite Places limitées.

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Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

Joy Sorman explores the fringes of our society—not with the intention of understanding them, but of observing them—and champions this refreshing change of perspective.

Free event—limited seating.

L’événement La Vie brute de Joy Sorman Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque