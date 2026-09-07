La Vie de Recherche 1, Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

La Vie de Recherche 1 Mardi 24 novembre, 19h00 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne

Tarif Libre (2, 5, 10 ou 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T19:00:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-24T19:00:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00

Signe des temps et de l’importance croissante de cette discipline, cette première rencontre accueille le climatologue Jean Jouzel. Directeur de recherche émérite au CEA, il a consacré l’essentiel de sa carrière à la reconstitution des climats passés. Ses travaux, récompensés par la médaille d’or du CNRS, en font une figure majeure de la climatologie. Membre associé de l’Académie des sciences des États-Unis, il fut vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015 et s’est impliqué dans la préparation de la conférence Paris Climat 2015.

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-scenederecherche.mapado.com/event/780923-la-vie-de-recherche-1-jean-jouzel »}]

Rencontre avec Jean Jouzel Rencontre scientifique