La Vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

La Vie en vrai (avec Anne Sylvestre)

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 19:00:00

fin : 2027-01-14 20:05:00

Date(s) :

2027-01-14

Tout public

La Vie en vrai

(avec Anne Sylvestre)

Conception Marie Fortuit

· La Comédie Itinérante ·

Comment retrouver le chemin de nos rêves ? Accompagnées d’un piano, d’un harmonium, d’une guitare et d’une table d’écriture, deux artistes d’aujourd’hui partagent leur admiration pour une chanteuse populaire et engagée.

Décédée en 2020, Anne Sylvestre laisse derrière elle une œuvre conséquente de plus de trois cents chansons. Des Gens qui doutent à Douce maison en passant par Clémence en vacances, la colère y rencontre l’humour et la gaieté, au combat dans la lutte pour la condition des femmes. Spectacle musical, La vie en vrai de Marie Fortuit et Lucie Sansen célèbre l’héritage poétique et politique d’une artiste héroïne du XXème siècle, anti militariste et militante féministe. L’autrice-comédienne et la pianiste tracent leur propre voie au travers d’une œuvre léguée en matrimoine, dialoguant avec les mélodies de “Madame Anne” dans une forme légère, un palimpseste scénique composé de textes autofictifs, de chansons emblématiques, d’extraits sonores et d’adresses au public.

Extrait

Non, non, je n’invente pas. Mais je raconte tout droit.

Anne Sylvestre

Date Jeudi 14 janvier 19h

Lieu La Boussole, 6 Avenue Léon Blum, Reims

Public Tout public dès 12 ans

Durée 1h05 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : La Vie en vrai (avec Anne Sylvestre)

L’événement La Vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne