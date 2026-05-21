La Vie est une Aventure La Vagabonde Paris
La Vie est une Aventure La Vagabonde Paris samedi 20 juin 2026.
“La Vie est une Aventure” propose aux participants une immersion dans les récits, une initiation au conte, une soirée festive et interactive.
15H-17H00 Récit et imaginaire
A la Vagabonde – 122 rue de Bagnolet – 75020 PARIS
Avec Nathalie Leone les participants à l’atelier “Récit et Imaginaire” s’initient au Conte et à la Parole. Cet entrainement à l’ oralité permet ensuite aux participants d’intervenir de façon riche et développée…
18H-19H30 Cabaret conte et musique
A la Médiathèque Marguerite Duras – 115 rue de Bagnolet – 75020 PARIS
… dans le cabaret improvisé pendant lequel deux artistes, le musicien Olivier Lerat et la conteuse Nathalie Leone, improviseront des aventures sur les suggestions des participants.
Le projet est proposé avec la participation et la complicité de la médiathèque Marguerite Duras et l’association Tout en Parlant (réunissant voyants, malvoyants et non-voyants);
Evènement gratuit – inscription obligatoire (sur billetterie)
“La Vie est une Aventure” propose aux participants une immersion dans les récits, une initiation au conte, une soirée festive et interactive.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit
De 10,99 à 15,99 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00
La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
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