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La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière

Adresse : 62 Rue Roger Salengro

Ville : 70100 Arc-lès-Gray

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arc-lès-Gray

La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 62 Rue Roger Salengro Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La Villa Frac Collection sera présente à la fête des enfants et proposera des activités artistiques.   .

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 62 Rue Roger Salengro Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants

L’événement La Villa Frac-Collection et Artkaravane à la fête des enfants Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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