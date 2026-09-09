La Villa Mais d’Ici : un patrimoine industriel réinventé par la création artistique, Villa Mais d’Ici, Aubervilliers

Informations pratiques

La Villa Mais d’Ici : un patrimoine industriel réinventé par la création artistique Samedi 19 septembre, 15h00 Villa Mais d’Ici Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

La Villa Mais d’Ici ouvre les portes de son ancienne usine, réinvestie en fabrique artistique depuis 2003. Ce patrimoine industriel, aujourd’hui dédié à la création contemporaine, est devenu un lieu de transmission, de coopération et d’expérimentation artistique au cœur d’Aubervilliers.

Le public est invité à découvrir l’exposition collective des artistes résident·es, conçue autour du thème de la machine, ainsi que le parcours artistique « Qu’est-ce que tu machines ? », restitution d’un projet de pratiques artistiques mené avec les habitant·es depuis le printemps.

Installations, performances, œuvres et créations collectives jalonneront une déambulation à travers les différents espaces de la Villa, offrant une découverte sensible du lieu, de son histoire et de celles et ceux qui le font vivre au quotidien. L’exposition sera présentée toute la semaine et accueillera notamment des groupes scolaires. Le parcours se conclura par un temps festif ouvert à toutes et tous.

Programme

Vendredi 18 septembre

Vernissage dédié aux groupes scolaires.

Samedi 19 septembre

Vernissage de l’exposition collective des artistes résident·es, suivi d’un temps convivial et festif.

Du 20 au 25 septembre

Exposition accessible sur rendez-vous, accompagnée de visites de la Villa Mais d’Ici, ancienne usine devenue fabrique artistique, avec un accueil privilégié des groupes scolaires.

Samedi 26 septembre

Finissage de l’exposition et restitution du projet « Qu’est-ce que tu machines ? » à travers un parcours artistique dans la Villa mêlant installations, performances et créations collectives, suivi d’un temps festif ouvert à toutes et tous.

Programmation détaillée et horaires en cours de confirmation.

Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 57 00 89 http://www.villamaisdici.org https://www.facebook.com/LaVillaMaisDIci;https://www.instagram.com/villa_mais_dici/ Installée depuis novembre 2003 au cœur d’Aubervilliers (93), dans le quartier Villette-Quatre-Chemins, la Villa Mais d’Ici est un pôle de création pluridisciplinaire.

Elle accueille en résidence des associations culturelles des compagnies de spectacle vivant et d’art visuel.

Une programmation régulière, ouverte sur le quartier et impliquant les habitants, participe au renforcement du lien social. M7 Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins

Exposition « La Villa Mais d’Ici : un patrimoine industriel réinventé par la création artistique »

©Villa Mais d’Ici – Christophe Perraudin