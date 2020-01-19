La Villa… Comédie CDN de Reims Reims
mardi 19 janvier 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
La Villa…
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19 21:20:00
Date(s) :
2027-01-19 2027-01-20 2027-01-21 2027-01-22
Tout public
La Villa…
Texte Alexis Mullard
Mise en scène Sébastien Derrey
Après Conseils aux bombardés et #blockhausparty présentés il y a deux ans, l’écriture d’Alexis Mullard revient à la Comédie avec un thriller tendu où le désir homosexuel côtoie la domination et la violence de classe.
Un été, lorsque Paul arrive à Ploubihan-Plage dans la villa familiale, il y surprend un soi-disant estivant qu’il ne tarde pas à séduire. Sous les yeux d’Alan, narrateur de cette histoire, gardien du lieu assailli de goélands et frère de Yann, l’imposteur, un cruel jeu de rôle s’instaure. Qu’est-ce qui nous arrive quand l’autre arrive ? Que signifie désirer celui qui nous oppresse ? La Villa… est un lieu d’hospitalité et de violence, un marécage indifférencié de haine et de tendresse où trois jeunes garçons sont rongés par la honte, sociale et sexuelle. Sébastien Derrey met en scène un huis-clos hanté par un passé qui infeste le rapport des vivants où, à mesure que s’intensifient désir et menace, le piège se referme sur celui qui croyait le maîtriser.
Extrait
PAUL. Et dire qu’il y a des gens qui tueraient père et mère pour vivre ici…
Alexis Mullard, La Villa…
Dates
Mardi 19 janvier 20h
Mercredi 20 janvier 20h
Jeudi 21 janvier 20h
Vendredi 22 janvier 20h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée estimée 1h20 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Villa…
L’événement La Villa… Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims 1 septembre 2026