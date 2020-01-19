La Villa… Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

La Villa…

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19 21:20:00

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20 2027-01-21 2027-01-22

Tout public

La Villa…

Texte Alexis Mullard

Mise en scène Sébastien Derrey

Après Conseils aux bombardés et #blockhausparty présentés il y a deux ans, l’écriture d’Alexis Mullard revient à la Comédie avec un thriller tendu où le désir homosexuel côtoie la domination et la violence de classe.

Un été, lorsque Paul arrive à Ploubihan-Plage dans la villa familiale, il y surprend un soi-disant estivant qu’il ne tarde pas à séduire. Sous les yeux d’Alan, narrateur de cette histoire, gardien du lieu assailli de goélands et frère de Yann, l’imposteur, un cruel jeu de rôle s’instaure. Qu’est-ce qui nous arrive quand l’autre arrive ? Que signifie désirer celui qui nous oppresse ? La Villa… est un lieu d’hospitalité et de violence, un marécage indifférencié de haine et de tendresse où trois jeunes garçons sont rongés par la honte, sociale et sexuelle. Sébastien Derrey met en scène un huis-clos hanté par un passé qui infeste le rapport des vivants où, à mesure que s’intensifient désir et menace, le piège se referme sur celui qui croyait le maîtriser.

Extrait

PAUL. Et dire qu’il y a des gens qui tueraient père et mère pour vivre ici…

Alexis Mullard, La Villa…

Dates

Mardi 19 janvier 20h

Mercredi 20 janvier 20h

Jeudi 21 janvier 20h

Vendredi 22 janvier 20h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée estimée 1h20 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : La Villa…

L’événement La Villa… Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne