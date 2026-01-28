La visite mystère Sedan
La visite mystère Sedan samedi 21 mars 2026.
La visite mystère
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
2026-03-21
Partez à l’aventure dans la ville de Sedan et découvrez le jour même la thématique de la visite.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Set off on an adventure through the town of Sedan and discover the theme of the tour on the day itself.
