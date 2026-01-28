La visite mystère

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Partez à l’aventure dans la ville de Sedan et découvrez le jour même la thématique de la visite.

.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on an adventure through the town of Sedan and discover the theme of the tour on the day itself.

L’événement La visite mystère Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme