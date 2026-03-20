La voie lactée RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La voie lactée

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Présentation de notre galaxie, sa structure en spirale et la place du Système solaire en son sein. Découverte des différents types d’étoiles et de régions observables dans la Voie lactée. Cette séance permet de mieux comprendre notre environnement galactique . Org. par la Maison de la Nature et le Grivy-Loisy Astronomie Club (GLAC)

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Introduction to our galaxy, its spiral structure and the place of the Solar System within it. Discover the different types of stars and regions observable in the Milky Way. This session provides a better understanding of our galactic environment. Org. by Maison de la Nature and Grivy-Loisy Astronomy Club (GLAC)

L’événement La voie lactée Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme