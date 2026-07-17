La voile de confiance : Conte musical et éducatif, Médiathèque Centre-Ville, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

La voile de confiance : Conte musical et éducatif Dimanche 4 octobre, 16h00 Médiathèque Centre-Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Echouée dans l’archipel des secrets, Charlie va devoir prendre confiance pour donner le meilleur d’elle-même et enfin rentrer chez elle. De nombreuses aventures l’attendent !

À partir de 3 ans. Venez en famille !

Médiathèque Centre-Ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238069 https://mediatheques.ville-issy.fr

Biblis en folie 2026

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