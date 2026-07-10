La voleuse de souvenirs Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

La voleuse de souvenirs

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Archives de Sens et du Grand Sénonais proposent

Sur scène, Mathilde Morin joue avec les souvenirs des générations qui l’ont précédée. Avec elle, dans un étourdissant tourbillon de danses et de costumes, on s’envole dans le temps sur plus de deux siècles. Anecdotes extraordinaires, humour et surprises garanties la généalogie prend vie et le partage des souvenirs tout son sens. Chacun sort avec le désir d’interroger ses proches et de devenir à son tour un passeur d’histoire qui sait franchir le barrage du temps ?

[ infos pratiques ]

De 11 à 99 ans

durée 1 heure .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : La voleuse de souvenirs

L’événement La voleuse de souvenirs Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais