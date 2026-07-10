La voleuse de souvenirs Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 26 septembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
La voleuse de souvenirs
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les Archives de Sens et du Grand Sénonais proposent
Sur scène, Mathilde Morin joue avec les souvenirs des générations qui l’ont précédée. Avec elle, dans un étourdissant tourbillon de danses et de costumes, on s’envole dans le temps sur plus de deux siècles. Anecdotes extraordinaires, humour et surprises garanties la généalogie prend vie et le partage des souvenirs tout son sens. Chacun sort avec le désir d’interroger ses proches et de devenir à son tour un passeur d’histoire qui sait franchir le barrage du temps ?
[ infos pratiques ]
De 11 à 99 ans
durée 1 heure .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : La voleuse de souvenirs
L’événement La voleuse de souvenirs Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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