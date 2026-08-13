La VTT vignes 2026 Ecole Pierre Augier Pertuis
dimanche 27 septembre 2026 · Ecole Pierre Augier · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
La VTT vignes 2026
Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 7h45. Ecole Pierre Augier Bd Roger Bernard Pertuis Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:45:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La 15ème édition de la VTT Vignes aura lieu dimanche 27 septembre 2026 au départ de l’école Pierre Augier à Pertuis (84).
Cette année une nouveauté fait son apparition une boucle gravel d’environ 50 km en totale autonomie. Autre bonne nouvelle le parcours de maniabilité sera bien de retour pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Au programme 4 parcours de VTT physiques et techniques classés par distance (16 à 47 km), des sentiers préparés aux petits oignons, des paysages splendides, des sourires, des ravitaillements conviviaux composés de produits du terroir et toujours une fibre solidaire.
Cette année, un euro € sera reversé directement au Circuit solidaire pertuisien du Ruban rose, un événement caritatif organisé à Pertuis dans le cadre d’Octobre Rose. Il propose des parcours de marche et de course pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, financer l’accompagnement des malades et encourager le dépistage.
Partenaires VTT Vignes
Commune de Pertuis
Notre fédération par l’intermédiaire du CODEP 84 / du COREG PACA / de la FFVélo
Bruno Be Bike Mirabeau
L’Art Chocolatier
La Réserve Communale des Feux de Forêts
L’association La Bourguette
L’ADAVA antenne de Pertuis
Pour cette édition 2026
Circuit Solidaire Pertuisien du Ruban Rose
Terre Luberon
Brasserie Epicentre .
Ecole Pierre Augier Bd Roger Bernard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 49 72 60 vttvignes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vignes mountain bike trail comprises four routes that allow you to explore the wonderful terrain of the Pertuis/South Luberon region.
L’événement La VTT vignes 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pertuis
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