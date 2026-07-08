La Yegros + 1ère partie 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

La Yegros + 1ère partie

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-04 01:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Couronnée reine de la nu-cumbia, LA YEGROS est une figure incontournable des musiques globales, reconnue pour des titres emblématiques comme Viene de Mi et Chicha Roja.

En 2024, animée par un besoin d’explorer et d’innover, elle enrichit sa discographie de nouvelles sonorités, fusionnant folklore latino-américain, reggae, ska et électro pour façonner HAZ, un album unique, vibrant et résolument moderne. Le folklore 2.0 de La Yegros, tantôt tendre, tantôt exalté, célèbre l’amour dans toute sa complexité. Conçu avec la scène comme terrain de jeu, l’album se transforme en machine live survoltée synthés incisifs, textures électroniques et rythmiques puissantes viennent amplifier son énergie exubérante. Le nouveau show promet une expérience plus immersive et explosive ! .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Crowned the queen of nu-cumbia, LA YEGROS is a leading figure in world music, known for iconic tracks such as “Viene de Mi” and “Chicha Roja.”

L’événement La Yegros + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME