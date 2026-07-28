Laboratoire(s) de la paresse Espace Fayolle Guéret
vendredi 18 juin 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Laboratoire(s) de la paresse
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-18 20:00:00
fin : 2027-06-18 21:15:00
Date(s) :
2027-06-18
Une expérience désarticulée pour spectateurs en chaises
longues…
La paresse, que nous susurre-t-elle à l’oreille ? Ne rien faire… Est-ce possible ? Pourquoi la paresse est-elle considérée comme un vice mais défendue comme un droit ? Même lorsque la paresse semble encouragée par d’éminents scientifiques, c’est finalement pour mieux valoriser notre productivité ?! Alors c’est décidé, nous allons prendre le
temps… Le temps de travailler sur ce sujet !
À partir de 8 ans.
Résidence de création du 19 au 24 octobre 2026 .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Laboratoire(s) de la paresse
L’événement Laboratoire(s) de la paresse Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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