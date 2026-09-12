L’Académie du Climat fête les jardins ! Académie du Climat Paris

Informations pratiques

Découvrir et s’émerveiller…

>> Atelier « Du béton aux bourdons, transformer un petit espace en ville en un potager luxuriant » – Proposé par la Maison sport-santé du Mont-Mesly

Atelier qui est une invitation à (re)découvrir le potentiel de nos espaces verts, qu’ils soient balcons, cours, pieds d’immeuble ou jardins partagés. Dans ce contexte de réchauffement climatique et d’artificialisation des sols, les jardins urbains jouent un rôle essentiel : refuges de fraîcheur, îlots de biodiversité, et lieux de lien social.

Au programme : conseils de jardinage en milieu urbain, réalisation de compositions de graines pour abeilles et réalisation d’engrais maison biologique.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, enfant à partir de 10 ans – en continu

>> Atelier sur la biodiversité d’Ile-de-France – Proposé par PikPik Environnement

Atelier de sensibilisation sur les espèces animales et végétales qui sont dites « mal aimées » (rats, pigeons, ronces). Test de connaissances et découverte de la richesse de la biodiversité d’Ile de France.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu



>> Atelier « A vos petits pots, plantez ! » – Proposé par Mademoiselle Joëlle

Atelier pédagogique de jardinage en ville. Qu’est-ce qu’une plante, comment faire pousser les plantes, comment les entretenir, les soigner, quels sont leurs besoins – des conseils en jardinage, en soins des plantes : comment traiter les maladies – sauver la biodiversité et le climat au niveau local, national et mondial. + échanges et conseils : contez vos expériences sur le végétal – Pourquoi aimez-vous les plantes ? Est-ce difficile de faire pousser des plantes ? Pourquoi vous n’y arrivez pas ? Avez-vous la main verte ? – Échanges entre les participants : vos expériences (plantes rencontrées lors de vos vacances, celles étudiées à l’école (en SVT, …), plantes de la maison, celles de la famille, …) – Quel avenir pour les plantes, le climat, la planète ? Un joli moment de convivialité, d’échange et de partage. Les participants repartiront avec leurs plantations !

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, enfant à partir de 7 ans – en continu



>> Atelier « initiation à la reconnaissance des végétaux » – Proposé par l’École du Breuil

Atelier pour apprendre les bases de la reconnaissance d’arbres communs. Vous y trouverez aussi des informations sur les formations proposées par l’École Du Breuil.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu.



>> Balade botanique – Proposé par la médiation de l’Académie du Climat

Balade dans le quartier et découverte de la place de la biodiversité en ville via une balade urbaine. Observation et reconnaissance des arbres les plus communs à Paris (platanes, bouleau, ormes, arbre de Judée…) ou des adventices selon la saison. Cela permet d’introduire les différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité. La balade dure 45 minutes.

RDV sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – 3 balades (de 12 personnes)

Balade de 14h à 14h45 – Balade de 15h à 15h45 – Balade de 16h à 16h45 – Sur inscription ici



>> Atelier « Le Jardin de Réflexion : découvrir des clés pour agir (plus) pour le climat » – Proposé par l’Association Oazîs

Pourquoi est-il si difficile de changer nos comportements face au changement climatique ? Dépasser les freins mentaux à l’action pour le climat pour découvrir ce qui se joue vraiment dans nos têtes, et comment passer à l’action, main dans la main avec la nature. Ici, on part du vécu de tous les jours, y compris dans le jardin pendant l’atelier, pour faire ressortir les mécanismes mentaux que l’on retrouve très fortement dans le contexte environnemental, puis comment les dépasser, objectif de la démarche Dop.anime : comprendre notre cerveau pour mieux agir !

Sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, à partir de 10 ans – sur inscription 3 sessions de 1h avec 16 participants par session. Pour les personnes de passage, chaque session est précédée d’une information flash de 15 minutes.

3 sessions : de 14h15 à 15h15 // 15h30 à 16h30 // 16h45 à 17h45 – sur inscription ici

… et se divertir !



>> Atelier d’écriture « l’environnement de mon futur » – Proposé par NAS ÉDITIONS

Lecture et écriture de textes sur l’environnement !

Dans le jardin, lis, raconte et crée ton histoire sur l’environnement. Le meilleur texte écrit gagnera un lot

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, enfant à partir de 6 ans – en continu

>> Atelier vidéo « fabriquer un film d’animation pour s’émerveiller face au vivant » – Proposé Caméra Botanica

Fabrication d’une vidéo en stop motion avec des ressources végétales, autour de la phrase : « Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. » Christian Bobin. L’animation dure une quinzaine de minutes par groupes de 2 à 6 personnes.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, enfant à partir de 7 ans – en continu



>> Ateliers biodiversité –Proposé par la médiation de l’Académie du Climat

Atelier linogravure et carnito (fabrication de carnet en papier réemployé), tampon biodiversité…

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu.



>> Spectacle « Kamishibaï « Marius et la mélodie des abeilles » – Proposé par Fantastiko

Spectacle familial autour d’un kamishibaï (petit théâtre japonais), qui met en scène l’histoire de Marius ; un jeune garçon qui va devenir apiculteur pour profiter du miel de ses abeilles. Le spectacle dure 45 minutes.

Sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – sans inscription

2 sessions : de 15h15 à 16h // de 17h à 17h45



>>Les jeux TV à la sauce terroir ! – Proposé par Fantastiko

Bienvenue sur le plateau de Terroir en Prime Time ! Au programme : Le Juste Brie, Qui veut gagner des Jambons, Meuh’ney Drop, Questions pour un Fromage ou encore Les 12 Coups du Pays…

Affrontez-vous dans une ambiance conviviale, gourmande et déjantée, et devenez champion du terroir ! Les participants seront regroupés en équipe de 6 personnes.

En salle des Mariages (2e étage) – pour tout le monde, enfant à partir de 8 ans – sur inscription avec 2 sessions de 1h / 30 participants par session.

Une session de 14h à 15h – inscription ici

Une session de 16h à 17h – inscription ici



>> Atelier « La nature dans les arts du fil » – Proposé par les Effilochés

Atelier qui donne l’occasion de pratiquer un art du fil comme le crochet ou la broderie pour réaliser un objet en lien avec la nature (comme par ex une fleur ou une plante). Il faut prévoir 1h30 d’atelier.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, ouvert aux enfants qui savent pratiquer le crochet ou la broderie – 8 places disponibles en simultanée

>>Atelier « jus de fruit » – Proposé par les Mamans sans frontières

Venez déguster et participer à la fabrication de jus de fruits exotiques de l’Afrique de l’Ouest et échanger avec les mamans de l’association.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

>> Atelier bijoux – Proposé par Les couleurs du bonheur

Création de bijoux (bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés…) « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de rocaille en verre.

14h-18h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, enfant à partir de 5 ans aidé d’un adulte – en continu

>> Atelier « Venez fabriquer vos propres confitures avec les fruits de saison ! » – Proposé par le confiturier urbain Polymathe Kostas

Atelier qui vise à sensibiliser à la valorisation des fruits locaux et de saison. L’initiation à la fabrication de confitures se fait en petit groupe dans un esprit convivial et de partage. Et Kostas vous révèle tous ses secrets afin de refaire vos préparations chez vous et continuer à vous régaler ! Les fruits gaspillés, c’est fini !

Prérequis : apportez un pot en verre vide, ou des petits pots, propres et sans étiquette, et repartez avec vos confitures « maison » !

En cuisine pédagogique (1er étage au-dessus de la Buvette) – pour tout le monde, enfant à partir de 10 ans – sur inscription avec 2 sessions de 2h / 20 participants par session.

2 sessions : de 13h30 à 15h30 // de 16h à 18h – sur inscription ici

La Fête des Jardins se déroule comme chaque année dans tout Paris, c’est l’occasion de découvrir des lieux nouveaux ! Tout le programme sur paris.fr ici

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Nature en ville, jardinage, jeux éducatifs, dégustations, cuisine, création de bijoux, c’est la fête des jardins à l’Académie du Climat ! Découvrez la quinzaine d’ateliers et d’animations à faire en famille, entre amis ou en solo, pour découvrir et s’émerveiller ou pour se divertir !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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