L’accessibilité comme paradigme indispensable pour concevoir les transitions de demain. Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 18 juin, 18h30 sur inscription

L’accessibilité comme paradigme indispensable pour concevoir les transitions de demain. Par le CNAM Paris

Et si nous pensions l’accessibilité non plus comme circonscrite au handicap, mais comme un possible pour penser toutes les transitions ?

Si chaque domaine (l’activité et le travail, l’énergie, la qualité de l’air, l’écologie et l’action publique) possède ses propres enjeux et référentiels, il est un point commun entre tous ces périmètres dans le fait qu’ils concernent toujours les êtres humains, aussi bien en tant que bénéficiaires qu’en tant qu’acteurs. Pour assurer une opérationnalisation optimale, il est donc indispensable de prendre en compte, en plus des spécificités disciplinaires, la dimension des facteurs humains.

Dans une perspective innovante qui consiste à ne plus considérer l’accessibilité comme un domaine circonscrit au handicap, nous dépeindrons les possibilités offertes par cette approche dans la mise en œuvre des réflexions engagées pour « penser les transitions de demain »

La conférence sera sous-titrée en direct et interprtée en LSF

Une conférence donnée par Jérôme Dupire maître de conférences au Cnam, habilité à diriger des recherches et chercheur au Centre d’études et de recherches en informatique et communications (Cédric); ses recherches portent sur les sujets de l’accessibilité numérique et de l’accessibilité des jeux vidéo. Il intervient au Cnam-Enjmin, l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Enfin, il est également le co-fondateur et président de l’association CapGame qui oeuvre à la promotion de l’accessibilité des jeux vidéo en direction des joueurs et joueuses en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

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https://culture.cnam.fr/juin/l-accessibilite-comme-paradigme-indispensable-pour-concevoir-les-transitions-de-demain–1618481.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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