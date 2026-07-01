LACENH BIG BAND JOUE TITO PUENTE, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

LACENH BIG BAND JOUE TITO PUENTE Jeudi 3 décembre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

Le Lacenh Big Band aime vous emmener vers les univers les plus éclectiques, là où la musique devient voyage et où chaque note raconte une histoire.

Cette fois, cap sur Cuba, pour une immersion envoûtante dans l’univers de Tito Puente, où les rythmes latins, les cuivres flamboyants et les percussions vibrantes vous entraîneront sous le soleil de La Havane.

De belles surprises vous attendent, entre énergie, passion et évasion. Embarquez avec le Lacenh Big Band et laissez-vous porter par le voyage.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Jazz world

DR