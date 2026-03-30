L’ACL fête ses 50 ans ! MLAC Clamecy

L’ACL fête ses 50 ans !

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A l’occasion de ses 50 ans, l’ACL de Clamecy propose concerts et ateliers à la MLAC .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 06 31

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English : L’ACL fête ses 50 ans !

L’événement L’ACL fête ses 50 ans ! Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais