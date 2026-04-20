L’acte créateur Du réel à l’abstraction, un chemin de spiritualité Gif-sur-Yvette
L’acte créateur Du réel à l’abstraction, un chemin de spiritualité Gif-sur-Yvette lundi 20 avril 2026.
Gif-sur-Yvette
L’acte créateur Du réel à l’abstraction, un chemin de spiritualité
12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20 22:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Conférence de Claire Bazil, peintre, sur le passage du figuratif à l’abstraction. Un échange sensible autour de l’émotion et du regard. En présentiel ou à distance, suivi d’un moment convivial et présentation de son exposition En chemin… .
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12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France +33 1 80 86 43 12 contact@ctdc.fr
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English :
Lecture by painter Claire Bazil on the transition from figurative to abstract art. A sensitive exchange around emotion and the gaze. In person or remotely, followed by a convivial moment and presentation of her exhibition En chemin?
L’événement L’acte créateur Du réel à l’abstraction, un chemin de spiritualité Gif-sur-Yvette a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Paris-Saclay
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