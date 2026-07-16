Ladaniva, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Ladaniva Vendredi 12 mars 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:00:00+01:00

Révélé au grand public lors de l’Eurovision 2024 avec le titre Jako, le groupe emmené par la charismatique Jaklin Baghdasaryan et le multi-instrumentiste Louis Thomas s’est imposé comme l’une des formations les plus enthousiasmantes de la scène actuelle. De festivals internationaux en salles de concert, Ladaniva séduit par son énergie communicative et son irrésistible sens de la fête.

Puisant dans les traditions arméniennes, balkaniques, africaines ou créoles, le groupe invente une musique libre, métissée et résolument contemporaine. Portées par des rythmes dansants, des mélodies lumineuses et une virtuosité joyeuse, leurs chansons invitent autant à l’évasion qu’au partage.

Avec son nouveau répertoire, Ladaniva promet une soirée vibrante et généreuse où l’on passe sans effort de l’émotion à la danse. Une invitation à découvrir un groupe devenu incontournable sur les scènes européennes et à partager un moment de célébration musicale aussi festif que jubilatoire.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Ladaniva mêle traditions arméniennes, balkaniques, africaines et créoles dans une musique libre et métissée. Rythmes dansants et mélodies lumineuses pour une soirée vibrante.

Emma Birski