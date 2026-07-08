Ladaniva conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Révélé au grand public lors de l’Eurovision 2024 avec

le titre Jako, le groupe emmené par la charismatique Jaklin Baghdasaryan

et le multi-instrumentiste Louis Thomas s’est imposé comme l’une des formations

les plus enthousiasmantes de la scène actuelle. De festivals internationaux en

salles de concert, Ladaniva séduit par son énergie communicative et son

irrésistible sens de la fête.

Puisant dans les traditions arméniennes, balkaniques,

africaines ou créoles, le groupe invente une musique libre, métissée et

résolument contemporaine. Portées par des rythmes dansants, des mélodies

lumineuses et une virtuosité joyeuse, leurs chansons invitent autant à

l’évasion qu’au partage.

Avec son nouveau répertoire, Ladaniva promet une

soirée vibrante et généreuse où l’on passe sans effort de l’émotion à la danse.

Une invitation à découvrir un groupe devenu incontournable sur les scènes

européennes et à partager un moment de célébration musicale aussi festif que

jubilatoire.

Ladaniva mêle traditions arméniennes, balkaniques, africaines et créoles dans une musique libre et métissée. Rythmes dansants et mélodies lumineuses pour une soirée vibrante, festive et jubilatoire, entre émotion et danse.

Le vendredi 12 mars 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-12T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-12T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-12T20:30:00+02:00_2027-03-12T22:00:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5652&lng=1



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