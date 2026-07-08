Ladaniva conservatoire Léo Delibes Clichy
vendredi 12 mars 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Révélé au grand public lors de l’Eurovision 2024 avec
le titre Jako, le groupe emmené par la charismatique Jaklin Baghdasaryan
et le multi-instrumentiste Louis Thomas s’est imposé comme l’une des formations
les plus enthousiasmantes de la scène actuelle. De festivals internationaux en
salles de concert, Ladaniva séduit par son énergie communicative et son
irrésistible sens de la fête.
Puisant dans les traditions arméniennes, balkaniques,
africaines ou créoles, le groupe invente une musique libre, métissée et
résolument contemporaine. Portées par des rythmes dansants, des mélodies
lumineuses et une virtuosité joyeuse, leurs chansons invitent autant à
l’évasion qu’au partage.
Avec son nouveau répertoire, Ladaniva promet une
soirée vibrante et généreuse où l’on passe sans effort de l’émotion à la danse.
Une invitation à découvrir un groupe devenu incontournable sur les scènes
européennes et à partager un moment de célébration musicale aussi festif que
jubilatoire.
Ladaniva mêle traditions arméniennes, balkaniques, africaines et créoles dans une musique libre et métissée. Rythmes dansants et mélodies lumineuses pour une soirée vibrante, festive et jubilatoire, entre émotion et danse.
Le vendredi 12 mars 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-12T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-12T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-12T20:30:00+02:00_2027-03-12T22:00:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5652&lng=1
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