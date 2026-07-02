L’Âge des glaces. Regards croisés entre Aimé Civiale et six photographes contemporains, Galerie de l’Académie des beaux-arts, galerie Vivienne, 4 rue des Petits-Champs 75002 Paris, Paris

Informations pratiques

L’Âge des glaces. Regards croisés entre Aimé Civiale et six photographes contemporains 5 mai – 14 août 2027 Galerie de l’Académie des beaux-arts, galerie Vivienne, 4 rue des Petits-Champs 75002 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-05T12:30:00+02:00 – 2027-05-05T19:00:00+02:00

Fin : 2027-08-14T12:30:00+02:00 – 2027-08-14T19:00:00+02:00

L’Âge des glaces. Regards croisés par Aimé Civiale (milieu du 19e siècle) et six photographes contemporains : Aurore Bagarry, Sylvie Bonnot, Grégoire Eloy, Matthieu Gafsou, Bertrand Stofleth et Laure Winants.

L’objectif de cette exposition est de faire dialoguer les panoramiques photographiques réalisés par Aimé Civiale entre 1860 et 1870 sur le massif des Alpes avec les productions de plusieurs photographes contemporains sur les glaciers. La préoccupation environnementale de poursuit aujourd’hui à la lumière des connaissances les plus récentes et à travers une multiplicité d’écritures photographiques innovantes. La mise en regard de ces différents travaux jettera des passerelles entre l’un des pionniers du 8e art et des créateurs·ices du 21e siècle.

Cet événement recevra l’appui et la mise en contexte scientifique des images présentées, en coordination avec l’Académie des Sciences. Soulignant un même intérêt dans la préservation de territoires menacés par les changements climatiques, cette confrontation visuelle sera aussi un précieux poste d’observation des modes de représentation qu’autorise aujourd’hui des pratiques photographiques qui s’aventurent au-delà d’approches purement documentaires.

Galerie de l’Académie des beaux-arts, galerie Vivienne, 4 rue des Petits-Champs 75002 Paris 4 rue des Petits-Champs 75002 Paris Paris 75001 Quartier Vivienne Paris Île-de-France https://www.academiedesbeauxarts.fr/la-galerie-de-lacademie-des-beaux-arts

L’Âge des glaces. Regards croisés par Aimé Civiale (milieu du 19e siècle) et six photographes contemporains : Aurore Bagarry, Sylvie Bonnot, Grégoire Eloy, Matthieu Gafsou, Bertrand Stofleth et Laure…

© Laure Winants