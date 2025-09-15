L’agenda du Conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Chaque année, le conservatoire Erik Satie vous propose une programmation de spectacles de musique, chant, théâtre et danse.

En 2025-2026, la saison culturelle se décline sur les thèmes du Voyage et de la Danse.

Venez découvrir le travail de nos enseignants et de nos élèves, au conservatoire et chez nos partenaires, pour des moments de création artistique partagées.

Sauf mention contraire, tous nos évènements sont gratuits et en accès libre, dans la limite des places disponibles.

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Du lundi 15 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université 75007 PARIS

+33147053301 dac-cma7communication@paris.fr



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