L’agenda du CRR de Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein, site Italie Paris
L’agenda du CRR de Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein, site Italie Paris lundi 1 septembre 2025.
Brochure du premier trimestre de la saison 25-26
Brochure du deuxième trimestre de la saison 25-26
Brochure du troisième trimestre de la saison 25-26
Chaque saison, l’équipe du CRR de Paris propose une multitude de représentations publiques in situ ou hors les murs. Cette programmation culturelle constitue un moment d’apprentissage privilégié de la scène pour nos élèves et étudiant·es.
Du lundi 01 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein, site Italie 18 avenue de la porte d’Italie 75013 Paris
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