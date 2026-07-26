LaJam du Dimanche de SWAÉLI MBAPPÉ & JON ONABOWU Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Véritable laboratoire d’improvisation et de rencontres musicales, la Jam du Dimanche rassemble chaque mois des artistes venus partager leur énergie sur scène.

Swaéli Mbappé prend les commandes à la basse et au lead, figure incontournable du groove et musicien de scène ayant collaboré avec de nombreux artistes, accompagné de Toto Gil et Insxght aux claviers, ainsi que de Jon Onabowu à la batterie, batteur et compositeur britanno-nigérian qui s’impose comme l’une des voix singulières de la nouvelle scène londonienne.

Fondateur des soirées Cosmic Fusion au Ronnie Scott’s de Londres, Jon développe un univers où jazz contemporain, funk, hip-hop et gospel se rencontrent dans une énergie résolument moderne. Une soirée placée sous le signe de la fusion, du groove et de l’instant présent, où les musiciens se croisent, les styles se mélangent et où chaque improvisation peut devenir un moment unique. Préparez-vous pour une Jam du Dimanche hors norme au Baiser Salé !

Un dimanche sous haute tension musicale: la Jam du Dimanche s’apprête à faire résonner le Baiser Salé avec une rencontre explosive entre le groove de Swaéli Mbappé et l’énergie fusion de Jon Onabowu !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T20:30:00+02:00_2026-09-20T22:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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