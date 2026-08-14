#LaJamDuLundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris
lundi 26 octobre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Les Jams du lundi sont LE rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Cette fois, place au Hard Bop, courant emblématique du jazz apparu dans les années 1950, qui prolonge l’énergie du bebop en y mêlant blues, gospel et soul, avec un swing puissant et un groove très présent. La soirée débute par un concert mené par François Constantin aux percussions et au lead, accompagné de Fred Nardin au piano, Hugo Lippi à la guitare et Romain Sarron à la batterie. Un quartet de haut vol pour explorer ce jazz direct et généreux, avant de laisser place à la jam : les musiciens se retrouvent, se répondent et improvisent ensemble, prolongeant la soirée dans l’esprit de partage et de liberté qui fait toute l’essence des Jams du Lundi.
Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi !
Le lundi 26 octobre 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-26T22:00:00+01:00
fin : 2026-10-26T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-26T21:00:00+02:00_2026-10-26T22:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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