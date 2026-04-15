L’ALEPH – Tango & Labyrinthes Theatre Les Rendez-vous d’Ailleurs Paris Dimanche 14 juin, 15h00 TARIF : 20 €

Un spectacle musical inspiré du conte L’Aleph de José Luis Borges, pour piano, chant et bandonéon, autour des œuvres d’Astor Piazzolla.

“Un spectacle musical pour piano, bandoneón et tenor”.

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### Un spectacle musical inspiré du conte L’Aleph de José Luis Borges, pour piano, chant et bandonéon, autour des œuvres d’Astor Piazzolla.

Un homme cherche un point mystérieux — l’Aleph — où tout existe en même temps.

Autour de lui, la musique du tango fait surgir des vies possibles, des souvenirs, des doubles.

Le public entre alors dans un labyrinthe sensible où réalité et imagination se confondent.

Porté par trois musiciens, ce voyage poétique et sensible vous invite à traverser le temps, la mémoire et les labyrinthes de l’imaginaire.

### A QUOI S’ATTENDRE:

Au cœur d’un espace entre réel et imaginaire, les musiques d’Astor Piazzolla dialoguent avec l’univers de Jorge Luis Borges, dont l’Aleph révèle un point où tout devient visible en même temps.

Dans ce Labyrinthe du Tango, chaque instant ouvre des mondes possibles, comme si plusieurs vies coexistaient en nous.

Porté par le piano, le bandonéon et la voix de ténor, le spectacle tisse une dramaturgie sensible où musique, parole et silence se répondent.

Les interprètes, liés à l’Argentine par leurs origines et leur parcours, portent une mémoire vivante de Buenos Aires, donnant au tango une dimension intime et incarnée.

Sans chercher à expliquer Borges, le spectacle en fait ressentir la force et le mystère.

Le spectateur est invité à une traversée intérieure, où il pourra reconnaître, imaginer, ou simplement éprouver la sensation rare d’avoir entrevu quelque chose d’infini.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00.000+02:00

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philippe.bohee@wanadoo.fr 01 40 09 15 57 https://www.billetreduc.com/spectacle/l-aleph-tango-labyrinthes-402399

Theatre Les Rendez-vous d’Ailleurs 109, rue des Haïes Quartier de Charonne Paris 75020 Paris



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