L’alimentation de la femme enceinte, Service Municipal Petite Enfance, Carvin
samedi 7 novembre 2026 · Service Municipal Petite Enfance · Carvin
Informations pratiques
L’alimentation de la femme enceinte Samedi 7 novembre, 09h30 Service Municipal Petite Enfance Pas-de-Calais
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T09:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T09:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:00:00+01:00
Une alimentation adaptée pendant la grossesse joue un rôle essentiel pour préserver votre santé et accompagner le développement harmonieux de votre bébé. Cet atelier vous permettra de mieux comprendre les besoins nutritionnels spécifiques de cette période, d’identifier les nutriments essentiels et de prévenir les principales carences, dès la préconception et tout au long de la grossesse.
Service Municipal Petite Enfance 18 rue du Puits 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.carvin.fr »}]
Découvrez les bases d’une alimentation équilibrée pendant la grossesse pour répondre à vos besoins et à ceux de votre bébé.
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