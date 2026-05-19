LALOU Kursaal Besançon
LALOU Kursaal Besançon jeudi 21 janvier 2027.
Besançon
LALOU
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Lalou en spectacle au Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.
Révélée sur les réseaux grâce à ses vidéos où elle partage son quotidien sans détour et avec autodérision, Lalou monte sur scène pour aller plus loin. Cette fois, elle pose le téléphone pour dire tout ce qu’elle n’a jamais osé publier. Avec son humour piquant et son franc-parler, elle se raconte sans se lisser, à sa manière. Elle raconte son histoire, et on s’y reconnaît. Parfois c’est frontal, parfois plus fragile. Souvent, on rit fort.
Jeudi 21 janvier, 20h Kursaal
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : LALOU
L’événement LALOU Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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