L’Amante anglaise, une nouvelle adaptation de Marguerite Duras au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Une nuit, Claire Lannes assassine sa

cousine sourde et muette. Elle avoue, mais demeure incapable d’expliquer

son geste. À partir de cette énigme, la pièce se déplace vers une zone

trouble, où toute logique se dérobe. Un interrogateur questionne tour à

tour le mari, puis la meurtrière. De ces échanges naît une parole

fragmentée, tendue, laissant affleurer les failles d’un couple figé dans

l’indifférence. Ici, l’enquête ne résout rien. Elle ouvre, creuse,

explore ce qui résiste au langage.

Porté par trois interprètes d’exception –

Dominique Reymond, Nicolas Bouchaud, Laurent Poitrenaux – le spectacle

donne chair à une œuvre saisissante, qui interroge la part obscure en

chacun de nous.

« Émilie Charriot n’a pas froid aux yeux. Cette metteuse en scène franco-suisse réunit sur ses planches trois éminents comédiens qui s’épanouissent dans une pièce formidable (mais redoutable). » Le Monde

« Dirigés d’une main sûre par la metteuse en scène Émilie Charriot, les trois acteurs fascinent. » Le Canard enchaîné

Distribution

Texte Marguerite Duras

Mise en scène Émilie Charriot

Jeu Dominique Reymond, Nicolas Bouchaud, Laurent Poitrenaux

Dramaturgie Olivia Barron

Lumière et scénographie Yves Godin

Régie lumière et générale Thierry Morin

Costumes Caroline Spieth

Production et administration Morgane Kursner

Développement et montage des tournées Marko Rankov

RH et comptabilité Christèle Fürbringer

D’un fait divers sordide datant de 1949, Marguerite Duras compose l’une de ses œuvres les plus brillantes, où le crime échappe à toute explication. La metteuse en scène Émilie Charriot s’empare du texte vertigineux L’Amante anglaise et en fait un théâtre de la parole, toujours sur le fil, entre silence et révélation.

Du mercredi 12 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h40

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h10

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-12T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-22T22:40:00+02:00

Date(s) : 2027-05-12T20:30:00+02:00_2027-05-12T22:10:00+02:00;2027-05-13T20:30:00+02:00_2027-05-13T22:10:00+02:00;2027-05-14T20:30:00+02:00_2027-05-14T22:10:00+02:00;2027-05-15T18:00:00+02:00_2027-05-15T19:40:00+02:00;2027-05-19T20:30:00+02:00_2027-05-19T22:10:00+02:00;2027-05-20T20:30:00+02:00_2027-05-20T22:10:00+02:00;2027-05-21T20:30:00+02:00_2027-05-21T22:10:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:40:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/lamante-anglaise/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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