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L’Amante anglaise, une nouvelle adaptation de Marguerite Duras au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

mercredi 12 mai 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS

L’Amante anglaise, une nouvelle adaptation de Marguerite Duras au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 12 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Théâtre Silvia Monfort
Adresse
106 RUE BRANCION
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>de 5€ à 28€</p>

Une nuit, Claire Lannes assassine sa
cousine sourde et muette. Elle avoue, mais demeure incapable d’expliquer
son geste. À partir de cette énigme, la pièce se déplace vers une zone
trouble, où toute logique se dérobe. Un interrogateur questionne tour à
tour le mari, puis la meurtrière. De ces échanges naît une parole
fragmentée, tendue, laissant affleurer les failles d’un couple figé dans
l’indifférence. Ici, l’enquête ne résout rien. Elle ouvre, creuse,
explore ce qui résiste au langage.

Porté par trois interprètes d’exception –
Dominique Reymond, Nicolas Bouchaud, Laurent Poitrenaux – le spectacle
donne chair à une œuvre saisissante, qui interroge la part obscure en
chacun de nous.

« Émilie Charriot n’a pas froid aux yeux. Cette metteuse en scène franco-suisse réunit sur ses planches trois éminents comédiens qui s’épanouissent dans une pièce formidable (mais redoutable). » Le Monde
« Dirigés d’une main sûre par la metteuse en scène Émilie Charriot, les trois acteurs fascinent. » Le Canard enchaîné

Distribution
Texte Marguerite Duras
Mise en scène Émilie Charriot
Jeu Dominique Reymond, Nicolas Bouchaud, Laurent Poitrenaux
Dramaturgie Olivia Barron
Lumière et scénographie Yves Godin
Régie lumière et générale Thierry Morin
Costumes Caroline Spieth
Production et administration Morgane Kursner
Développement et montage des tournées Marko Rankov
RH et comptabilité Christèle Fürbringer

D’un fait divers sordide datant de 1949, Marguerite Duras compose l’une de ses œuvres les plus brillantes, où le crime échappe à toute explication. La metteuse en scène Émilie Charriot s’empare du texte vertigineux L’Amante anglaise et en fait un théâtre de la parole, toujours sur le fil, entre silence et révélation.
Du mercredi 12 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h40
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h10
payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-12T23:30:00+02:00
fin : 2027-05-22T22:40:00+02:00
Date(s) : 2027-05-12T20:30:00+02:00_2027-05-12T22:10:00+02:00;2027-05-13T20:30:00+02:00_2027-05-13T22:10:00+02:00;2027-05-14T20:30:00+02:00_2027-05-14T22:10:00+02:00;2027-05-15T18:00:00+02:00_2027-05-15T19:40:00+02:00;2027-05-19T20:30:00+02:00_2027-05-19T22:10:00+02:00;2027-05-20T20:30:00+02:00_2027-05-20T22:10:00+02:00;2027-05-21T20:30:00+02:00_2027-05-21T22:10:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:40:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/lamante-anglaise/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR


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