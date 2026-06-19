L’ami imaginaire Théâtre Louis Jouvet Belfort

Informations pratiques

Belfort

L’ami imaginaire

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l’As de Carreau Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 10:30:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

Sur une scène évoquant un nuage, un comédien ravive le souvenir d’une présence singulière de son enfance son ami imaginaire. En quelques tableaux imagés d’ombres, d’images animées, de mots et de musiques, ce seul en scène tout public est une ode aux nourritures imaginaires et émotionnelles qui nous construisent, ainsi qu’un portrait de ce compagnon invisible que nous avons, pour beaucoup, eu dans notre enfance… .

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l’As de Carreau Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : L’ami imaginaire

L’événement L’ami imaginaire Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)