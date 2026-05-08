L’amour est une fête selon Renoir : rencontre avec Dominique Auzel Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) commence sa carrière à

Limoges comme peintre de porcelaine. Arrivé à Paris, il se lie d’amitié avec,

entre autres, Claude Monet et Alfred

Sisley.

Renoir, amateur de la peinture en

plein air, fréquente les guinguettes du bord de Seine avec Monet ; il

s’attache à l’étude des personnages, travaille sur les effets de lumière, ce

qui modifie profondément la peinture.

Auguste Renoir expose avec ses amis

impressionnistes dès 1874 et compose de grands chefs d’oeuvres, comme le Bal du

Moulin de la galette, en 1876. Ce

tableau a un accueil mitigé lors de l’exposition de 1877, certains journalistes

et visiteurs se moquent de ce tableau d’un genre nouveau.

Le tableau immortalise l’ambiance d’une ginguette de Montmartre où se retrouve une foule d’ouvriers, de couturières, de courtisanes, de bourgeois, d’artistes- pour danser au son de l’orchestre.

Il évoque la fluidité du bal, par petites touches de

couleurs douces, rappelant le bonheur partagé de cette journée estivale.

George Rivière, critique d’art, écrit à son propos :

« C’est un véritable témoignage historique, un précieux monument

représentant la vie parisienne avec une rigoureuse exactitude. »

Exposition au Musée d’Orsay Renoir et l’amour jusqu’au 19 juillet 2026.

Rencontre avec Dominique Auzel, auteur du livre L’amour est une fête ! selon Renoir, roman historique appartenant à la collection Le roman d’un chef d’œuvre, maison d’édition les ateliers HD.



Dominique Auzel travaille dans l’édition et écrit de nombreux ouvrages sur le cinéma. En 2024, il a publié Ouvriers, artisans du beau selon Caillebotte dans la célèbre collection Le roman d’un chef d’œuvre aux ateliers HD.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-glaciere-marina-tsvetaieva-1730 +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



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