Luzillé

L’Amour Médecin, fantaisies pour 2 comédiennes et 36 sous pulls

Rue de Chenonceaux Luzillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Confrontée à l’austérité d’un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde décide de feindre la maladie avec la complicité de Lisette, sa suivante… Spectacle jeune public à partir de 9 ans

Molière nous invite ici à réfléchir sur l’amour et l’intelligence contre l’abus du pouvoir patriarcal. Ici pas de tréteaux, mais une table, unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin.

Deux comédiennes vont se transformer et se mouvoir dans tous les personnages. Héritières toutes les deux d’un théâtre très corporel, leur inventivité et leur complicité joyeuse transparaissent et séduisent tous les publics. .

Rue de Chenonceaux Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

Faced with an austere father who refuses to allow her to marry Clitandre, Lucinde decides to feign illness with the help of Lisette, her next-in-line? For young audiences aged 9 and up

L’événement L’Amour Médecin, fantaisies pour 2 comédiennes et 36 sous pulls Luzillé a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT 37