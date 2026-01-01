Lancement de la saison culturelle d’Azay le Rideau Azay-le-Rideau

Lancement de la saison culturelle d’Azay le Rideau

Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Célébrons ensemble et en musique le lancement du nouveau millésime culturel !

La commune d’Azay-le-Rideau convie les Ridelloises et les Ridellois à célébrer en musique le lancement de sa nouvelle saison culturelle et événementielle.

Rendez-vous samedi 17 janvier à 15h place de la République

Au programme présentation du programme culturel et événementiel et déambulation au rythme d’un joyeux mélange acoustique de jazz, cajun, sonorités balkaniques, funk, chansons françaises… et toutes autres folies inspirées par l’instant présent.

Avec la compagnie Cat J Swing

Tout public Gratuit 0 .

Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

