Lancement de Mai à Vélo, Keolis, Senlis

Lancement de Mai à Vélo Mercredi 29 avril, 16h00 Keolis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

2 événements

– 29 mai lancement de l’opération Mai à Vélo avec vente de vélos enfants, atelier de réparation, distribution de décorations pour vélos, lancement du challenge pour les écoles primaires, présentation d’un concours du plus beau vélo

– 30 mai cloture de l’opération avec déambulation à travers la vile, remise des prix du concours et des cadeaux pour les écoles, apéro avec velo smoothie

Keolis 5b place de la gare, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@autierslieu.fr »}]

Animations diverses autour du vélo

CM