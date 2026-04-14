Lancement de Mai à Vélo, Keolis, Senlis
Lancement de Mai à Vélo, Keolis, Senlis mercredi 29 avril 2026.
Lancement de Mai à Vélo Mercredi 29 avril, 16h00 Keolis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00
2 événements
– 29 mai lancement de l’opération Mai à Vélo avec vente de vélos enfants, atelier de réparation, distribution de décorations pour vélos, lancement du challenge pour les écoles primaires, présentation d’un concours du plus beau vélo
– 30 mai cloture de l’opération avec déambulation à travers la vile, remise des prix du concours et des cadeaux pour les écoles, apéro avec velo smoothie
Keolis 5b place de la gare, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@autierslieu.fr »}]
Animations diverses autour du vélo
CM
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