Lancement de saison Ensemble Poirel 2026-2027, Salle et galerie Poirel, Nancy

Informations pratiques

Lancement de saison Ensemble Poirel 2026-2027 19 et 20 septembre Salle et galerie Poirel Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Ensemble Poirel vous convie à son lancement de saison pour un week-end festif, artistique et unique ! Découvrez sa programmation à travers des spectacles captivants, une fanfare, une exposition dans la galerie Sud, plusieurs surprises en galerie Nord, ainsi que des visites guidées pour explorer chaque recoin. Une immersion totale dans l’univers créatif de Poirel !

Salle et galerie Poirel 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 32 31 25 http://www.poirel.nancy.fr La galerie a été construite entre 1888 et 1889 par l’architecte Albert Jasson, grâce aux legs de Victor et Lisinska Poirel. Situées au cœur de Nancy, la galerie et la salle Poirel forment un lieu de culture vivante. La programmation, dense et éclectique, croise les publics entre expositions et spectacles vivants. Elle vibre, chaque saison, au rythme de multiples concerts, spectacles, rencontres et autres découvertes.

L’Ensemble Poirel vous convie à son lancement de saison pour un week-end festif, artistique et unique !

©Robert Stadler