LAND ART DES TOUT PETITS Savigny-en-Véron

LAND ART DES TOUT PETITS
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Mercredi 2026-08-12
Baladez-vous au cœur du bocage du Véron pour observer la nature autrement et y collecter des trésors. En famille, laissez libre cours à votre imagination pour créer des œuvres artistiques 100% nature ! Un après-midi de détente et de créativité.
Visite-atelier
De 3 à 6 ans
En compagnie d’un animateur du CPIE Touraine-Val de Loire
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
Stroll through the heart of the Véron bocage to observe nature in a different way and collect treasures. As a family, let your imagination run wild as you create 100% natural works of art! An afternoon of relaxation and creativity.
