LAND ART DES TOUT PETITS Savigny-en-Véron

LAND ART DES TOUT PETITS

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Baladez-vous au cœur du bocage du Véron pour observer la nature autrement et y collecter des trésors. En famille, laissez libre cours à votre imagination pour créer des œuvres artistiques 100% nature ! Un après-midi de détente et de créativité.

Visite-atelier

De 3 à 6 ans

En compagnie d’un animateur du CPIE Touraine-Val de Loire

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Stroll through the heart of the Véron bocage to observe nature in a different way and collect treasures. As a family, let your imagination run wild as you create 100% natural works of art! An afternoon of relaxation and creativity.

